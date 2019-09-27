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Samsun Yemeklik Mantar Kongresi'ne ev sahipliği yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 11:20 | Son Güncelleme

OMÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aysun Pekşen: - "Özel sektör ve kamu çalışanlarının bir araya geldiği platformlarda sektörün sorunlarının belirlenmesine ve çözüm yollarının tartışılmasına ihtiyaç var"

Samsun, ulusal düzeyde 11'incisi gerçekleştirilecek "Türkiye Yemeklik Mantar Kongresi"ne ev sahipliği yapacak.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi ve kongre başkanı Prof. Dr. Aysun Pekşen, gazetecilere yaptığı açıklamada, toplantının, mantar konusunda çalışan bilim insanlarını, sektörde çalışan veya çalışmak isteyen kamu ve özel sektör çalışanları ile bu konuda yetişmek isteyen öğrencileri bir araya getirmesi, görüşlerini kapsamlı bir platformda duyurması bakımından önemli olduğunu söyledi.

Kongrede tarım, gıda, farmakoloji, çevre ve biyoloji alanlarında mantarlarla ilgili yeni gelişmeleri gündeme getirmek ve yeni iş birliklerine olanak sağlamayı amaçladıklarını belirten Pekşen, gıda ve tıbbi özellikleri nedeniyle doğa mantarlarının kullanımı ve tüketiminde dikkat çekici bir artış bulunduğunu dile getirdi.

Türkiye'deki doğa mantar türlerinin belirlenmesi, korunması ve ticari değeri olan türlerin kültüre alınmasının büyük önem taşıdığına dikkati çeken Pekşen, şöyle devam etti:

"Doğa mantarları yanında mantar yetiştiriciliği, gerek dünyada gerekse ülkemizde hızla yükselen bir sektör. Son yıllarda özellikle mantar yetiştiriciliğindeki teknolojik gelişmeler ve yeni türlerin yetiştiriciliğinin yaygınlaşması, mantar sektörünün gelişimi açısından oldukça umut verici ancak akademisyenler, özel sektör ve kamu çalışanlarının bir araya geldiği platformlarda sektörün sorunlarının belirlenmesine ve çözüm yollarının tartışılmasına ihtiyaç var. Sektörde gelişmelerin sağlanması için tüm paydaşların bir araya gelmesi ve bilgi aktarımının önemine inanıyoruz."

Pekşen, sözlü bildirilerin sunulacağı oturumlar ve poster sunumların olacağı kongrenin Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde 9-11 Ekim tarihlerinde düzenleneceğini kaydetti.

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OMÜ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Prof. Dr. Aysun Pekşen Samsun Türkiye Yemeklik Mantar Kongresi

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