Samsun Yemeklik Mantar Kongresi'ne ev sahipliği yapacak

Samsun, ulusal düzeyde 11'incisi gerçekleştirilecek "Türkiye Yemeklik Mantar Kongresi"ne ev sahipliği yapacak.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi ve kongre başkanı Prof. Dr. Aysun Pekşen, gazetecilere yaptığı açıklamada, toplantının, mantar konusunda çalışan bilim insanlarını, sektörde çalışan veya çalışmak isteyen kamu ve özel sektör çalışanları ile bu konuda yetişmek isteyen öğrencileri bir araya getirmesi, görüşlerini kapsamlı bir platformda duyurması bakımından önemli olduğunu söyledi.

Kongrede tarım, gıda, farmakoloji, çevre ve biyoloji alanlarında mantarlarla ilgili yeni gelişmeleri gündeme getirmek ve yeni iş birliklerine olanak sağlamayı amaçladıklarını belirten Pekşen, gıda ve tıbbi özellikleri nedeniyle doğa mantarlarının kullanımı ve tüketiminde dikkat çekici bir artış bulunduğunu dile getirdi.

Türkiye'deki doğa mantar türlerinin belirlenmesi, korunması ve ticari değeri olan türlerin kültüre alınmasının büyük önem taşıdığına dikkati çeken Pekşen, şöyle devam etti: