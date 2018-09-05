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Samsun yurt dışından en fazla göç alan 6'ncı il oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 17:44 | Son Güncelleme

TÜİK verilerine göre, Samsun, Türkiye'de 2017 yılında İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve Bursa'dan sonra yurt dışından en fazla göç alan il oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü, Samsun'un Türkiye'de yurt dışından en fazla göç alan 6'ncı il olduğunu açıkladı.

TÜİK'ten yapılan yazılı açıklamada, yurt dışından Samsun'a 2017 yılında göç eden kişi sayısının bir önceki yıla göre yüzde 54.1 artarak, 10 bin 838'e çıktığı belirtildi.

Göç eden bu nüfusun yüzde 52.2'sini erkek, yüzde 47.8'ini ise kadın nüfusunun oluşturduğu aktarılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"2017 yılında Samsun yurt dışından 10 bin 838 kişi göç alarak, 81 il içinde iller sıralamasında en fazla göç alan 6'ncı il oldu. Türkiye'ye 2017 yılında göç edenlerin illere göre dağılımı incelendiğinde, 166 bin 44 kişi ile en fazla göç alan il İstanbul oldu. İstanbul'u sırasıyla 46 bin 475 kişi ile Ankara, 21 bin 888 kişi ile Antalya, 12 bin 31 kişi ile İzmir ve 11 bin 191 kişi ile Bursa takip etti."

- Samsun'dan göç de arttı

Açıklamada, 2017 yılında Samsun'dan 2 bin 555 kişinin yurt dışına göç ettiği de vurgulandı.

Göç eden nüfusun yüzde 56.4'ünü erkek, yüzde 43.6'sını kadınların oluşturduğu belirtilen açıklamada, "Ayrıca göç eden 2 bin 555 kişinin yüzde 47.8'ini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları oluştururken, yüzde 52.2'sini yabancı uyruklular oluşturdu. Türkiye'den göç eden kişi sayısı 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 42.5 artarak 253 bin 640 oldu." ifadelerine yer verildi.

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