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Samsun’a çıkışının 100. Binali Yıldırım ve Yılı Bakan Ersoy’un katılımıyla kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 03:02 | Son Güncelleme

Samsun Devlet Opera ve Balesi, Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100.

Samsun Devlet Opera ve Balesi, Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. Yılı nedeniyle "Yeniden Doğuş" projesini Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katıldığı opera ile kutladı.
Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. Yılı nedeniyle hazırladığı özel proje olan ‘Yeniden Doğuş’ operasıyla kutlandı. İlki 16 Mayıs’ta Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen operanın bu akşamki gösteriye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Binali Yıldırım, çok sayıda sanatçı katıldı.
Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun’a gitmek için İstanbul’dan yola çıktıkları günden başlayarak Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele dönemini operayla gösterimi ile sahnelendi.
Gösterimin ardından Bakan Ersoy ve AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım salondan ayrıldı.

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