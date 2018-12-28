Samsun'a obezite merkezi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Atakum ek hizmet binasında yapılan obezite merkezi düzenlenen tören ile hizmete girdi.

Açılış törenine katılan Samsun Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, merkezde incelemelerde bulundu, hastalarla sohbet etti.

Oruç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, obeziteyle mücadelede bu tip merkezlerin önemli rol oynayacağına inandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı İkinci 100 Günlük Eylem Planı çerçevesinde obezite ile mücadele kapsamında merkezi oluşturduklarını belirten Oruç, "Hastalarımızın daha sağlıklı yaşayabilmeleri, daha sağlıklı kilo vermeleri için merkezi açtık. Sağlıklı kilo vermek isteyen hastalarımızı merkezimize bekliyoruz." dedi.

Merkezde, obeziteye neden olan faktörleri ortadan kaldırarak insanları sağlıklı kilo vermeleri için fiziksel ve psikolojik anlamda hazırladıklarını anlatan Oruç, şöyle devam etti:

"Fiziksel hayatın sınırlı olması, hazır gıdaların tüketilmesi ve şehir hayatı, obeziteyi tetikleyen faktörler arasında. Sağlık Bakanlığı olarak bunların giderilmesi için hareketli yaşam, günde 10 bin adım, günlük su tüketiminin iyi yapılması, hazır gıda yerine evde hazırlanmış sağlıklı gıdaların tüketilmesini öneriyoruz. Samsun'da obezite merkezlerimiz haricinde sağlıklı yaşam merkezlerimiz var. Diyetisyenlerimiz, fizyoterapistlerimiz obeziteyle mücadele ve sağlıklı kilo vermede vatandaşlarımızın bilincini artırmak için destek sağlamakta."