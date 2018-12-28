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Samsun'a obezite merkezi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 14:27 | Son Güncelleme

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Atakum ek hizmet binasında obezite merkezi açıldı - İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç: "Hedefimiz dengeli ve sağlıklı şekilde kilo verilmesini ve bunun sürdürülebilirliğini sağlamak, toplumu bilinçlendirmek"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Atakum ek hizmet binasında yapılan obezite merkezi düzenlenen tören ile hizmete girdi.

Açılış törenine katılan Samsun Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, merkezde incelemelerde bulundu, hastalarla sohbet etti.

Oruç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, obeziteyle mücadelede bu tip merkezlerin önemli rol oynayacağına inandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı İkinci 100 Günlük Eylem Planı çerçevesinde obezite ile mücadele kapsamında merkezi oluşturduklarını belirten Oruç, "Hastalarımızın daha sağlıklı yaşayabilmeleri, daha sağlıklı kilo vermeleri için merkezi açtık. Sağlıklı kilo vermek isteyen hastalarımızı merkezimize bekliyoruz." dedi.

Merkezde, obeziteye neden olan faktörleri ortadan kaldırarak insanları sağlıklı kilo vermeleri için fiziksel ve psikolojik anlamda hazırladıklarını anlatan Oruç, şöyle devam etti:

"Fiziksel hayatın sınırlı olması, hazır gıdaların tüketilmesi ve şehir hayatı, obeziteyi tetikleyen faktörler arasında. Sağlık Bakanlığı olarak bunların giderilmesi için hareketli yaşam, günde 10 bin adım, günlük su tüketiminin iyi yapılması, hazır gıda yerine evde hazırlanmış sağlıklı gıdaların tüketilmesini öneriyoruz. Samsun'da obezite merkezlerimiz haricinde sağlıklı yaşam merkezlerimiz var. Diyetisyenlerimiz, fizyoterapistlerimiz obeziteyle mücadele ve sağlıklı kilo vermede vatandaşlarımızın bilincini artırmak için destek sağlamakta."

Oruç, yapılan araştırmalara göre hazır gıda tüketen çocuklarda obezitenin arttığına işaret ederek, son yıllarda artışın daha fazla olduğunu aktardı.

Oruç, merkezde öncelikli hedeflerinin vücut kitle endeksi 30 ve üzeri hastalar olduğunu dile getirerek, "Hedefimiz dengeli ve sağlıklı şekilde kilo verilmesini ve bunun sürdürülebilirliğini sağlamak, toplumu bilinçlendirmek." ifadesini kullandı.

- Üç ayda 14 kilo verdi

Hastanenin diyet polikliniği hastalarından 62 yaşındaki iki çocuk annesi Nilgün Çepni ise 3 ayda 14 kilo verdiğini, 6 kilo daha vereceğini söyledi.

Kilo verdikçe kendini daha zinde hissettiğini vurgulayan Çepti, "Soluk alıp vermem değişti. 54-56 beden giyerken şimdi 44-46 bedene düştüm. Aynaya baktığımda kendimi sevmeye başladım. Kendime 20 kilo hedef koymuştum. Kalan 6 kiloyu da verdikten sonra kilomu kontrol altında tutacağıma inanıyorum." diye konuştu.

Merkezin açılışına Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Eda Türe ile İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri katıldı.

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ikinci 100 Günlük Eylem Planı Obezite Merkezi Samsun Sağlık İl Müdürü Muhammet Ali Oruç

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