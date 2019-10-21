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SAMSUN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 10:18 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda, 11 Ekim'de el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda, 11 Ekim'de el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü. Şehit Uzman Onbaşı Meşeci’nin (23) acı haberi Samsun’daki baba ocağına ulaştı.

Barış Pınarı Harekatı'nda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci, tedavi gördüğü Gaziantep Devlet Hastanesi’nde şehit düştü. Şehit Uzman Onbaşı Meşeci’nin acı haberi Samsun’un Bafra ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yaşayan ailesine ulaştı. Bekar olan şehit Uzman Onbaşı Meşeci’nin baba evine Türk Bayrağı asıldı. Baba evine gelen Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Özer ile İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan’ı şehidin dedesi İbrahim Şener asker selamı vererek karşıladı. Bir ağabeyi bulunan Meşeci’nin yaralanmadan 2 gün önce doğum günü olduğu öğrenildi. Şehit annesi Fadime ve şehit babası Mevlüt Meşeci’nin Gaziantep’te bulunduğu ifade edildi.
Öte yandan Şehit Uzman Onbaşı Meşeci’nin geçen 23 Ağustos’da Bafra’ya gelişinde gittiği bir pide salonunda bıraktığı not kağıdında yazan ‘Bir gün şehit olursam cennete pide yollar mısın Bahtiyar abim’ yazısı ise duygulandırdı. Not kağıdının fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Şehidin baba evinden detay
-Şehidin dedesinin asker selamı vermesi
-Taziye için gelenlerden detaylar
Haber-Kamera:Ayhan AYDEMİR/BAFRA(Samsun), (DHA)

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