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Samsun’a şehit ateşi düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 20:29 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Uzman Çavuş Kemal Sayar’ın (40),  Samsun’un Havza ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı.  Şırnak'ta İdil İlçe Jandarma Komutanlığınca, Haberli Jandarma Karakol Komutanlığı'nın sorumluluk alanındaki Sarıköy köyü sınırlarında bulunan Pisikayası Tepesi mevkisinde terör örgütü PKK'lıların tuzakladığı el yapımı patlayıcı tespit edildi.

Zeynep Irmak ÖCAL- Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Uzman Çavuş Kemal Sayar’ın (40), Samsun’un Havza ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı.

Şırnak'ta İdil İlçe Jandarma Komutanlığınca, Haberli Jandarma Karakol Komutanlığı'nın sorumluluk alanındaki Sarıköy köyü sınırlarında bulunan Pisikayası Tepesi mevkisinde terör örgütü PKK'lıların tuzakladığı el yapımı patlayıcı tespit edildi. El yapımı patlayıcıya uzman ekiplerin müdahalesi sırasında meydana gelen patlamada Jandarma Uzman Çavuş Kemal Sayar ile bomba uzmanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik şehit oldu, 7 güvenlik görevlisi de yaralandı. Patlamada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kemal Sayar’ın, Havza ilçesi Gidirli Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

YARIN TÖREN DÜZENLENECEK

Sayar’ın şehit haberi, Havza Kaymakamı Metin Yılmaz tarafından baba Mehmet Sayar’a (75) bildirildi. Şehidin baba evine Türk bayrakları asıldı. Şeker hastası olan baba Sayar, acı haberle baygınlık geçirdi. 112 Acil Servis ekipleri tarafından babaya müdahale edildi. Evli ve iki çocuk babası olan şehit Kemal Sayar, yarın Havza ilçesi Gidirli Mahallesi Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

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