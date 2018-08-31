Samsun'a şehit ateşi düştü (2)

SAMSUNLU ŞEHİDİN CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRİLDİ
Batman'da, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Samsunlu Jandarma Uzman Onbaşı Adem Güven'in, cenazesi askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Buradaki törene Vali Osman Kaymak, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, şehidin babası Yusuf, annesi Saime, kız kardeşleri Fatma ve Büşra Nur Güven katıldı. Ailesinin gözyaşı döktüğü törende anne Saime Güven sinir krizi geçirdi. Acılı anne oğlunun tabutunun konulduğu cenaze aracına bindi. Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Adem Güven'in cenazesi daha sonra cenaze aracıyla Kıranköy Mezarlığı Gasilhanesi'ne götürüldü.
Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Güven için yarın Büyük Camii'nde öğle namazı sonrasında cenaze töreni düzenleneceği belirtildi.
FOTOĞRAFLI
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, Kapukule'de kuyruğun sonu görünmedi
Ünlü CEO Tamer Budak Gürcistan'a kaçarken yakalandı!
Hakkari'de patlama! Kahreden haber geldi
Çavuşoğlu'ndan krizi bitiren açıklama! Yeni sayfa açılıyor
Önce Türkiye, şimdi tüm AB: Yaz-kış saati uygulaması kalkıyor!
14 asırdır yaşıyor! Manazan Güzeli'nin saç örgüsü dahi duruyor
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Rahatsızlık duyuyorum!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cuma namazı sonrası önemli mesajlar
Damada düğün günü büyük şok! Eğlence bitti, takılar gitti
Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın
Çocuk parkına ateş açıldı: 2'si çocuk 3 yaralı
Okuyucu Yorumları 0 yorum