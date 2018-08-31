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Samsun'a şehit ateşi düştü (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 16:52 | Son Güncelleme

SAMSUNLU ŞEHİDİN CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRİLDİ  Batman'da, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Samsunlu Jandarma Uzman Onbaşı Adem Güven'in, cenazesi askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi.

SAMSUNLU ŞEHİDİN CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRİLDİ

Batman'da, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Samsunlu Jandarma Uzman Onbaşı Adem Güven'in, cenazesi askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Buradaki törene Vali Osman Kaymak, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, şehidin babası Yusuf, annesi Saime, kız kardeşleri Fatma ve Büşra Nur Güven katıldı. Ailesinin gözyaşı döktüğü törende anne Saime Güven sinir krizi geçirdi. Acılı anne oğlunun tabutunun konulduğu cenaze aracına bindi. Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Adem Güven'in cenazesi daha sonra cenaze aracıyla Kıranköy Mezarlığı Gasilhanesi'ne götürüldü.

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Güven için yarın Büyük Camii'nde öğle namazı sonrasında cenaze töreni düzenleneceği belirtildi.

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