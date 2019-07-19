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Samsun'a şehit ateşi düştü (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 20:44 | Son Güncelleme

ŞEHİT BABASI: BU VATAN İÇİN ÖLÜNMEDİKÇE BU VATAN VAR OLMAZ Bitlis’te teröristlerin roketli saldırısı sonucunda yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş’un (48) Samsun’un Asarcık ilçesi Armutlu Mahallesi'ndeki baba evine, acı haberi alan yakınları taziyede bulunmak için geldi.

Samsun'a şehit ateşi düştü (2)

ŞEHİT BABASI: BU VATAN İÇİN ÖLÜNMEDİKÇE BU VATAN VAR OLMAZ
Bitlis’te teröristlerin roketli saldırısı sonucunda yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş’un (48) Samsun’un Asarcık ilçesi Armutlu Mahallesi'ndeki baba evine, acı haberi alan yakınları taziyede bulunmak için geldi. Şehidin baba evi ile mahallede bulunan evlere ve mahallenin camisinin minaresine Türk bayrakları asıldı. Şehidin babası emekli Astsubay Rüştü ve şehit annesi Saniye Akkuş taziyeleri kabul etti. Şehidin evinin önüne bir masa konularak üzerine fotoğrafları ve asker şapkası yerleştirildi. Acılı baba Rüştü Akkuş, oğlunun en son bir yıl önce memleketine geldiğini ve en son o zaman gördüğünü söyleyerek, "Bu vatan için ölünmedikçe bu vatan var olmaz. En son oğlumu bir yıl önce gördüm ama her gün telefonda konuşuyorduk. Her akşam beni arıyordu, oğlum bana çok düşkündü. En son telefonla dün gece konuştum. Bana halimi hatırımı sordu. Oğullarım için her gün dua ediyordum. Vatan sağ olsun" dedi.
Şehidin 22 yaşında Büşra isimli bir kızının olduğu, eşi Yasemin Akkuş’un ise ev hanımı olduğu belirtildi. Öte yandan şehit ağabeyi Derya Akkuş’un emekli astsubay olduğu, şehidin diğer kardeşi Bülent Akkuş’un Çanakkale’de polis olarak görev yaptığı, şehidin yeğeni Emre Akkuş’un ise yüzbaşı olarak görev yaptığı belirtildi. Şehit Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş’un son şark görev yeri olan Bitlis’te 6 aydır görev yaptığı, Eylül ayında izne çıkıp memleketine gelmeyi planladığı ifade edildi.

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Samsun'a şehit ateşi düştü (2)Samsun'a şehit ateşi düştü (2)Samsun'a şehit ateşi düştü (2)Samsun'a şehit ateşi düştü (2)

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