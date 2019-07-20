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Samsun'a şehit ateşi düştü (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 08:23 | Son Güncelleme

ŞEHİT AKKUŞ’UN CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRİLDİ Bitlis’te terör saldırısında şehit olan Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş’un cenazesi askeri uçakla memleketi Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Törene Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan, şehidin eşi Yasemin ve kızı Büşra Akkuş ile yakınları katıldı.

ŞEHİT AKKUŞ’UN CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRİLDİ

Bitlis’te terör saldırısında şehit olan Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş’un cenazesi askeri uçakla memleketi Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Törene Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan, şehidin eşi Yasemin ve kızı Büşra Akkuş ile yakınları katıldı. Şehit Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş’un cenazesinin askeri uçaktan indirilmesi sırasında şehit eşi Yasemin Akkuş tören alanında beklediği yerden bir anda hareket edip uçağa doğru koşmaya başladı. Acılı eş, yakınları ve görevliler tarafından güçlükle sakinleştirildi. Ardından Jandarma Binbaşı Akkuş’un cenazesi bir süre askerler tarafından omuzda taşındıktan sonra cenaze aracına nakledildi. Şehidin cenazesi Asarcık ilçesine götürüldü.

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