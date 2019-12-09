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Samsun’a şehit ateşi düştü (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 18:34 | Son Güncelleme

'ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKIYOR' Şırnak'ta terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Uzman Çavuş Kemal Sayar’ın babası Mehmet Sayar (75), acı haberi, arazide çalışırken gelen jandarma ekiplerinden öğrendiğini söyledi.

Samsun’a şehit ateşi düştü (2)

'ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKIYOR'
Şırnak'ta terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Uzman Çavuş Kemal Sayar’ın babası Mehmet Sayar (75), acı haberi, arazide çalışırken gelen jandarma ekiplerinden öğrendiğini söyledi. Mehmet Sayar, "Saat 2 gibi ben arazide çalışıyordum. Beni gelip oradan aldılar. Bir şey demeden eve getirdiler. Kapımın önünde jandarma vardı. Hepsine 'Hoşgeldin' dedim. Sonradan 'Başın sağolsun' dediler. Orada öğrendim haberi. Ölüm var, takdiriilahi. Ne söyleyeyim? Söylenecek bir şey yok. Ateş düştüğü yeri yakıyor" dedi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
SAMSUNUMUZ BİNLERCE ŞEHİT VERSE HİÇ GÖZ YAŞI DÖKMEZ BUTUN ERKEKLERİNİ GÖNDERMEYE ŞEHİT OLMAYA HAZIR OLDUKLARI BELİRTİRLER ŞEHİTLER ÖLMEZ
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