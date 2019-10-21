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Samsun'a şehit ateşi düştü (YENİDEN)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 10:53 | Son Güncelleme

  Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yürütülen Zeytin Dalı Harekatı üs bölgesine 11 Ekim günü PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen havan saldırısında yaralanan Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci (23), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yürütülen Zeytin Dalı Harekatı üs bölgesine 11 Ekim günü PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen havan saldırısında yaralanan Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci (23), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Şehit Meşeci’nin acı haberi, Samsun’daki baba ocağına ulaştı.

Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen havan saldırısında yaralanan Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci, tedavi gördüğü Gaziantep Devlet Hastanesi’nde 10 gün sonra şehit oldu. Şehit Uzman Onbaşı Meşeci’nin acı haberi Samsun’un Bafra ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yaşayan ailesine ulaştı. Bekar olan şehit Uzman Onbaşı Meşeci’nin baba evine Türk bayrağı asıldı.

DEDESİ ASKER SELAMIYLA KARŞILADI

Baba evine gelen Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Özer ile İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan’ı şehidin dedesi İbrahim Şener asker selamı vererek, karşıladı.

DOĞUM GÜNÜNDEN 2 GÜN ÖNCE YARALANDI

Bir ağabeyi bulunan Meşeci’nin yaralanmadan 2 gün önce doğum günü olduğu öğrenildi. Şehit annesi Fadime ve şehit babası Mevlüt Meşeci’nin Gaziantep’te bulunduğu bildirildi.

NOTU YÜREK YAKTI

Öte yandan Şehit Uzman Onbaşı Meşeci’nin geçen 23 Ağustos’da Bafra’ya gelişi sırasında gittiği bir pide salonuna bıraktığı ‘Bir gün şehit olursam cennete pide yollar mısın Bahtiyar abim’ yazan notu ise sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Şehidin baba evinden detay

-Şehidin dedesinin asker selamı vermesi

-Taziye içing elenlerden detaylar

Haber-Kamera:Ayhan AYDEMİR/BAFRA(Samsun), (DHA)

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