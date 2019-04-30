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Samsun'da "1. Kültür Sanat Festivali"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 12:13 | Son Güncelleme

Vali Osman Kaymak: - "Sanatın olduğu yerde kavga, kabalık olmaz, incelik olur"

Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı etkinlikleri kapsamında kentte düzenlenen "1. Kültür Sanat Festivali" başladı.

Festival kapsamında Samsunlu 20 yazar ve şairin kitapları ile 20 sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi, Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda, Vali Osman Kaymak tarafından açıldı.

Kaymak, açılışta yaptığı konuşmada, Samsun'un "ilk adım şehri" olduğunu söyledi.

Şehrin gelişmesi ve kalkınmasında spor, sanat ve kültürün bütün olarak ele alınması gerektiğini ve bunu önemsediklerini vurgulayan Kaymak, şunları kaydetti:

"Bu yıl 19 Mayıs 1919'un 100. yılını kutluyoruz. Büyük bir coşku yaşıyoruz. Samsun'un tarihine baktığımızda çok sayıda sanatçı olduğunu görüyoruz. Samsunlu sanatçıların bir araya gelerek oluşturdukları bu etkinliği çok anlamlı buluyorum. Sanatın olduğu yerde kavga, kabalık olmaz, incelik olur."

Sergi, 3 gün gezilebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Kültür Sanat Festivali Samsun Vali Osman Kaymak

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