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Samsun’da 10 dakika yağan yağmur iş yerlerini sular altında bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 20:20 | Son Güncelleme

Samsun’da 10 dakika süren sağanak yağış ve kısa süreli dolunun ardından cadde ve sokaklar sular altında kalırken çok sayıda iş yerlerini su bastı.Samsun’un İlkadım ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve dolu 10 dakika içinde cadde ve sokakları sular altında bıraktı.

Samsun’da 10 dakika süren sağanak yağış ve kısa süreli dolunun ardından cadde ve sokaklar sular altında kalırken çok sayıda iş yerlerini su bastı.
Samsun’un İlkadım ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve dolu 10 dakika içinde cadde ve sokakları sular altında bıraktı. Yağmur suları biranda cadde ve sokakları sular altında bıraktı. Çok sayıda iş yerini su bastı ve araçlar mahsur kaldı. Kısa süre süren su baskının ardından vatandaşlar iş yerlerini temizleme çalışması başlattı. Yağmur suları yollarda zarara yol açtı. Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

Samsun’da 10 dakika yağan yağmur iş yerlerini sular altında bıraktı

Samsun’da 10 dakika yağan yağmur iş yerlerini sular altında bıraktı

Samsun’da 10 dakika yağan yağmur iş yerlerini sular altında bıraktı

Samsun’da 10 dakika yağan yağmur iş yerlerini sular altında bıraktı

Samsun’da 10 dakika yağan yağmur iş yerlerini sular altında bıraktı

Samsun’da 10 dakika yağan yağmur iş yerlerini sular altında bıraktı

Samsun’da 10 dakika yağan yağmur iş yerlerini sular altında bıraktı

Samsun’da 10 dakika yağan yağmur iş yerlerini sular altında bıraktı

Samsun’da 10 dakika yağan yağmur iş yerlerini sular altında bıraktı

Samsun’da 10 dakika yağan yağmur iş yerlerini sular altında bıraktı

Samsun’da 10 dakika yağan yağmur iş yerlerini sular altında bıraktı

Samsun’da 10 dakika yağan yağmur iş yerlerini sular altında bıraktı

Samsun’da 10 dakika yağan yağmur iş yerlerini sular altında bıraktı

Samsun’da 10 dakika yağan yağmur iş yerlerini sular altında bıraktı

Samsun’da 10 dakika yağan yağmur iş yerlerini sular altında bıraktı
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