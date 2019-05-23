HABER

Samsun'da 100. yıl anısına Atatürk Botanik Orman Parkı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 14:05 | Son Güncelleme

Atakum ilçesinde 85 yaşındaki emekli öğretmen Recep Öztürk'ün yetiştirdiği ağaç ve bitkilerden oluşan bahçe "Atatürk Botanik Orman Parkı" adıyla açıldı - Recep Öztürk: - "19 Mayıs 1919'un 100. yılı kapsamında Atatürk'ün adını doğaya taşımak düşüncesiyle 10 dönümlük arazimi halka açtım"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında, Samsun'da Atatürk Botanik Orman Parkı törenle hizmete açıldı.

Vali Osman Kaymak, Atakum'un Çatalçam mevkisinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Atatürk Botanik Orman Parkı'nın kurucusu Recep Öztürk'e emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaymak, Öztürk'ün örnek bir insan olduğunu belirterek, Atatürk Botanik Orman Parkı'nın doğası, bitki örtüsü ve ağaçlarıyla uzun süren bir emeğin ürünü olduğunu vurguladı.

Parkın halka armağan edildiğini bildiren Kaymak, "Recep Öztürk kendi imkanlarıyla burayı oluşturmuş. Bundan sonra desteklenerek korunmalı ve daha güzel hale getirilmeli. Halkımıza hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ise ülkenin Recep Öztürk gibi duyarlı insanlara ihtiyacı olduğunu ifade ederek, "Bu iş için çivi çakan herkese teşekkür ederim. Bundan sonrası için parkın eksiklerini bizler tamamlayacağız. Yolu ile iç düzenlemelerinde görülen eksikleri en kısa sürede yapacağız." diye konuştu.

Emekli öğretmen Recep Öztürk, 19 Mayıs 1919'un 100. yılı kapsamında Atatürk'ün adını doğaya taşımak düşüncesiyle 10 dönümlük arazisini halka açtığını söyledi.

Öztürk, Milli Mücadele'nin 100. yılında, emeklerini yansıtan alanın "Atatürk Botanik Orman Parkı" olarak açılmasından gurur duyduğunu ifade etti.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin parkın oluşturulmasına katkı sunduğunu dile getiren Öztürk, araziyi devlete bağışlayacağını anlattı.

Atatürk Büstü ve parkın açılışın ardından protokol üyeleri Atatürk Botanik Orman Parkı'nda incelemelerde bulundu.

PARTNERGizem Karaca'ya dolandırıcı şoku!Gizem Karaca'ya dolandırıcı şoku!
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde araç sayısı azaltılmaya başladıAnkara Büyükşehir Belediyesi'nde araç sayısı azaltılmaya başladı
Boğaziçi’nin Tarih Atlası şimdi İngilizce’deBoğaziçi’nin Tarih Atlası şimdi İngilizce’de
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
100. yılı etkinlikleri 19 mayıs 1919 Atatürk Botanik Orman Parkı Emekli öğretmen Recep Öztürk Samsun Valisi Osman Kaymak

En Çok Okunan Haberler

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Kocasıyla birlikte yakalanınca gözyaşlarını tutamadı

Kocasıyla birlikte yakalanınca gözyaşlarını tutamadı

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yargıtay'dan son dakika Emrah Serbes kararı!

Yargıtay Emrah Serbes'in cezasını onadı

Kayıp gazeteci Abdulkadir Nişancı'nın cansız bedeni bulundu

Kayıp gazeteci Abdulkadir Nişancı'nın cansız bedeni bulundu

Eşini ve kayınvalidesini öldürmüştü, mahkemede şok sözler!

Eşini ve kayınvalidesini öldürmüştü, mahkemede şok sözler!

Çığlığını duyan yardıma koştu: İmdat, ölüyorum

Çığlığına duyan yardıma koştu: İmdat, ölüyorum

Zekanızı geliştirmenize yardımcı olacak 10 tüyo

Zekanızı geliştirmenize yardımcı olacak 10 tüyo

Elazığ'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Elazığ'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.