Samsun'da 100. yıl anısına Atatürk Botanik Orman Parkı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında, Samsun'da Atatürk Botanik Orman Parkı törenle hizmete açıldı.

Vali Osman Kaymak, Atakum'un Çatalçam mevkisinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Atatürk Botanik Orman Parkı'nın kurucusu Recep Öztürk'e emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaymak, Öztürk'ün örnek bir insan olduğunu belirterek, Atatürk Botanik Orman Parkı'nın doğası, bitki örtüsü ve ağaçlarıyla uzun süren bir emeğin ürünü olduğunu vurguladı.

Parkın halka armağan edildiğini bildiren Kaymak, "Recep Öztürk kendi imkanlarıyla burayı oluşturmuş. Bundan sonra desteklenerek korunmalı ve daha güzel hale getirilmeli. Halkımıza hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ise ülkenin Recep Öztürk gibi duyarlı insanlara ihtiyacı olduğunu ifade ederek, "Bu iş için çivi çakan herkese teşekkür ederim. Bundan sonrası için parkın eksiklerini bizler tamamlayacağız. Yolu ile iç düzenlemelerinde görülen eksikleri en kısa sürede yapacağız." diye konuştu.