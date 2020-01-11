Samsun’da 100. yıl ödülleri

Samsun Gazeteciler Cemiyeti tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde “Milli Mücadele’nin 100. Yılı Etkinlikleri Ödül Töreni” düzenlendi. Gecede İHA’ya yılın ajans gazeteciliği ödülü verildi.

Milli Mücadele’nin 100. yılında Samsun’da yılın gazetecilerine, bürokratlarına, siyasetçilerine, iş adamlarına, sanatçılarına ve uluslararası derece alan sporcularına ödüller verildi. Sunuculuğunu ünlü televizyon programcısı Mesut Yar’ın yaptığı gece, Samsun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Yazıcı’nın açılış konuşmasıyla başladı. Gecede Vocavoice Grubu ve Hande Dönmez de sahneye çıktı.

“Özellikle internet gazeteciliği yazılı gazeteciliğin aleyhine bir durum ortaya çıkardı”

Samsun Valisi Osman Kaymak gecede bir konuşma yaptı. Kaymak, “Bütün gazeteci arkadaşlarımızın Gazeteciler Günü’nü kutluyorum. Her mesleğin sorunları var. Ancak şunu hep görüyoruz: Gerçekten çalışan gazeteciler açısından özellikle internet gazeteciliği yazılı gazeteciliğin aleyhine bir durum ortaya çıkardı. Tabii ki ortada bir sorumsuzluk var. İnsanlar klavyenin başına geçince kendilerini kahraman zannedip her istediklerinin yazamaya çalışıyorlar. Bu da insanların kişi haklarına onurlarına dokunabiliyor. Ümit ediyorum hazırlanmakta olan internet medya gazeteciliği yasasının da çıkması ile bu konu inşallah düzene girecek. Sosyal medya da ayrı bir sorun. Kişilerin hürriyeti başkalarının hürriyetin başladığı yerde biter” diye konuştu.

Ödül almak için çıktığı sahnede bir müjde veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise, “Samsunspor 20 Ocak anıtı konusunda kararı verdik. 20 Ocak 1989 futbol şehitlerimizin anıtının yerini meclisten geçireceğiz. İnşallah çok güzel bir tasarımla bir anıt yapacağız” ifadelerini kullandı.