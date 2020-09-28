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Samsun’da 1099 kişiye 872 bin 960 TL korona cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 13:39 | Son Güncelleme

Samsun’da korona virüs (Kovid-19) denetimleri kapsamında bir haftada 1099 kişiye 872 bin 960 TL idari para cezası uygulandı.İl Emniyet Müdürlüğünce ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ve Kovid-19 salgını nedeniyle çıkartılan genelgeler kapsamında il genelinde 21-28 Eylül tarihleri arasında yoğun denetimler yapıldı.

Samsun’da korona virüs (Kovid-19) denetimleri kapsamında bir haftada 1099 kişiye 872 bin 960 TL idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünce ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ve Kovid-19 salgını nedeniyle çıkartılan genelgeler kapsamında il genelinde 21-28 Eylül tarihleri arasında yoğun denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde; 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 250 şahsa 58 bin 293 TL, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 849 şahsa 814 bin 667 TL olmak üzere, toplamda 1099 şahsa 872 bin 960 TL idari para cezası yazıldı.

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