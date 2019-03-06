HABER

Samsun’da 11 şahsa uyuşturucu ticaretinden ceza yağdı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 15:44 | Son Güncelleme

Samsun’da ’uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan yargılanan 11 şüpheliye 4 yıl 2 ay ile 18 yıl 9 ay arasında hapis cezası verildi.Samsun 1.

Samsun’da ’uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan yargılanan 11 şüpheliye 4 yıl 2 ay ile 18 yıl 9 ay arasında hapis cezası verildi.
Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davada, "uyuşturucu ticareti" suçundan haklarında dava açılan 4’ü tutuklu 25 kişinin yargılanması sona erdi. Mahkeme toplanan deliller ve yargılama sonunda kararını açıklayarak, tutuklu yargılanan M.E.Ş. ve C.A. ile tutuksuz yargılanan B.K. ve Y.K.’yi 18 yıl 9’ar ay, tutuklu sanık H.K. ve N.K. ile tutuksuz olan K.C.A.’yı 12 yıl 6’şar ay, A.Ö.’yü 10 yıl 5 ay, M.A. ve S.E.’yi 8 yıl 4’er ay ve Ö.K.’yi ise 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.
Aynı davada yargılanan 14 kişi ise beraat etti.

Eski sahibini gören köpek çılgına döndü Eski sahibini gören köpek çılgına döndü
Üzerine tomruk düşen işçi ölümden döndüÜzerine tomruk düşen işçi ölümden döndü
Ankara'da midibüs devrildi: 1 yaralıAnkara'da midibüs devrildi: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'2200'den geldim' dedi! Anlattıkları şoke etti

'2200'den geldim' dedi! Anlattıkları şoke etti

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Bülent Uygun istifa etti

Bülent Uygun istifa etti

Merkez bankası kritik faiz kararını açıkladı

Merkez bankası kritik faiz kararını açıkladı

Ümraniye'de dehşet!

Ümraniye'de dehşet!

Soylu, 'İlk kez söylüyorum' diyerek operasyon kararını açıkladı

Soylu, 'İlk kez söylüyorum' diyerek operasyon kararını açıkladı

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cezaevinde bıçaklı kavga! Uzman Çavuş şehit oldu

Cezaevinde şoke eden olay! Uzman Çavuş şehit oldu

Özel öğrenci yurdunda skandal iddia! ‘Kameralar önünde yapmam’ diyerek…

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Liseli Gözde, bitlenen saçlarını benzinle yıkamak isterken kendini yaktı

Ne yaptın Gözde! Babası çığlık seslerine koştu

Trabzon'da feci ölüm! Bahçede kendi yaktığı ateşte yanarak öldü

Trabzon'da feci ölüm!

Platonik aşık dehşet saçtı! Genç kadına önce ilaç enjekte etti, sonra bıçakladı

Platonik aşık dehşet saçtı!

Tekirdağ'da zihinsel engelli erkek çocuğa cinsel istismar! Her satırı kan dondurdu

Tekirdağ'da zihinsel engelli erkek çocuğa cinsel istismar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.