HABER

Samsun'da 12 suçtan aranan kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 17:10 | Son Güncelleme

Samsun'da 12 suçtan aranan kişi yakalandı

Samsun'da 12 suçtan aranan kişi yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde 12 ayrı suçtan aranan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çatalarmut Mahallesi'nde şüphelendikleri Nuh A'yı durdurdu.

Nuh A. ile ilgili Genel Bilgi Taramasını (GBT), kontrol eden polis, bu kişinin "Cumhurbaşkanına hakaret", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak", "Hükümlü veya tutuklunun kaçması", "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma", "Kamu malına zarar verme", "Basit yaralama", "Hakaret" ve "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişi hürriyetinden yoksun kılma" gibi 12 ayrı suç nedeniyle Samsun ve ilçelerindeki mahkemelerce arandığını belirledi.

Gözaltına alınan Nuh A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli, tutuklandı.

PARTNER Buraya hiç yağmur yağmıyor Buraya hiç yağmur yağmıyor
Yemekhanede artan yemekler, hayvanlara gönderiliyorYemekhanede artan yemekler, hayvanlara gönderiliyor
Kış-2019 tatbikatında hedefler tam isabet vurulduKış-2019 tatbikatında hedefler tam isabet vuruldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aranan şahıs ilkadım Samsun

En Çok Okunan Haberler

Berkay ve Ece Erken'in katıldığı doğum gününe striptizci damga vurdu

Berkay ve Ece Erken'in katıldığı doğum gününe striptizci damga vurdu

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Vuracağız dedik, vurduk!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Vuracağız dedik, vurduk!

Deniz Baykal bugün Meclis'te yemin etti

Deniz Baykal bugün Meclis'te yemin etti

İstanbul sise teslim! Yüzlercesi Boğaz'ı geçmek için bekliyor

İstanbul sise teslim! Yüzlercesi Boğaz'ı geçmek için bekliyor

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Depremin sabahında korkutan görüntü! 1999 depreminden sonra ilk...

Depremin sabahında korkutan görüntü! 1999 depreminden sonra ilk...

Hakim adayları yazılı sınavdan en az 70 puan alacaklar

13 maddelik yasa kabul edildi! Artık sınır 70 puan

Çanakkale Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

İstanbul'da bir kişi telefonu iade alınmayınca pompalı tüfekle saldırdı

Pompalı tüfekle saldırdı! Sebebini öğrenince pes diyeceksiniz

İngilizler bile bu tadın peşindeydi! İçen bir yudum daha almadan bırakmıyor

İngilizler bile bu tadın peşindeydi! İçen bir yudum daha alıyor

Oğuz Gündoğdu: Ayvacık depremi Marmara Depremi'nin öncüsü değil

Olası büyük Marmara depreminin öncüsü mü? İşte yanıtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.