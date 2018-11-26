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Samsun'da 13 bin uyuşturucu hapa 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.11.2018 11:25 | Son Güncelleme

SAMSUN'da gerçekleştirilen operasyonda 13 bin 112 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.  Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirilip, satılacağı yönünde aldığı ihbar üzerine harekete geçti.

Samsun'da 13 bin uyuşturucu hapa 3 gözaltı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da gerçekleştirilen operasyonda 13 bin 112 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirilip, satılacağı yönünde aldığı ihbar üzerine harekete geçti. Samsun'da otel odasına yerleşen 3 kişiyi takibe alan ekipler, şüphelileri bir mahallede yakaladı. Ali Osman H., Selim R. ve Suat Ş.'nin üzerinden 5 bin 48 uyuşturucu hap ele geçirildi. Kaldıkları otel odasında yapılan aramada ise 8 bin 64 uyuşturucu daha hap bulundu. Gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Samsun'da 13 bin uyuşturucu hapa 3 gözaltıSamsun'da 13 bin uyuşturucu hapa 3 gözaltıSamsun'da 13 bin uyuşturucu hapa 3 gözaltı

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