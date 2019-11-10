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Samsun’da 14 bin 420 kişi üzerinde arama yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 13:32 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğünün emir yazısı ile Türkiye genelinde yapılan "Türkiye Huzur Güven Uygulaması-6" ve "Sabit ve Hareketli Şok Uygulamalar" adı altında yapılan söz konusu uygulamalarda, Samsun’da da 14 bin 420 kişi üzerinde arama yapıldı.Türkiye genelinde eş zamanlı olarak Samsun genelinde genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, kamu kurum ve kuruluşları, stratejik öneme haiz bölgelerle özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak bulundukları yerlerde mevzuata uygun bir şekilde tayakkuz halinde olunması, her zaman ve her yerde güvenlik güçlerinin varlığını vatandaşa hissettirerek alanda görünür olması, başta terör, asayiş, narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla Samsun’da dün sabah saat 08.00 ile bu sabah saat 08.00 zaman aralığında 198 ekip, bin 31 personel ve 2 dedektör köpeğin katılımı ile ’Türkiye Huzur Güven Uygulaması-6’ ve ’Sabit ve Hareketli Şok Uygulamalar’ gerçekleştirildi.Bu uygulamalarda; 14 bin 420 şahıs üzerinde arama yapıldı ve kimlikleri sorgulandı.

Samsun’da 14 bin 420 kişi üzerinde arama yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğünün emir yazısı ile Türkiye genelinde yapılan "Türkiye Huzur Güven Uygulaması-6" ve "Sabit ve Hareketli Şok Uygulamalar" adı altında yapılan söz konusu uygulamalarda, Samsun’da da 14 bin 420 kişi üzerinde arama yapıldı.
Türkiye genelinde eş zamanlı olarak Samsun genelinde genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, kamu kurum ve kuruluşları, stratejik öneme haiz bölgelerle özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak bulundukları yerlerde mevzuata uygun bir şekilde tayakkuz halinde olunması, her zaman ve her yerde güvenlik güçlerinin varlığını vatandaşa hissettirerek alanda görünür olması, başta terör, asayiş, narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla Samsun’da dün sabah saat 08.00 ile bu sabah saat 08.00 zaman aralığında 198 ekip, bin 31 personel ve 2 dedektör köpeğin katılımı ile ’Türkiye Huzur Güven Uygulaması-6’ ve ’Sabit ve Hareketli Şok Uygulamalar’ gerçekleştirildi.
Bu uygulamalarda; 14 bin 420 şahıs üzerinde arama yapıldı ve kimlikleri sorgulandı. 17 aranan şahıs yakalanırken 109 şahsa adli ve idari işlem yapıldı ve 8 bin 168 TL idari para cezası tatbik edildi. Uygulamalarda 4 bin 602 araç kontrol edildi, 69 araca eksikliklerin den dolayı 35 bin 274 TL cezai işlem uygulandı ve 9 araç trafikten men edildi. Ayrıca 235 iş yeri kontrol edilirken 12 iş yerine cezai işlem uygulandı. Yapılan arama ve kontrollerde 3 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 57 adet mermi, 12 adet kesici-delici alet, 44 adet ekstasy hap, 19 adet gerica hap, 137,3 gram esrar, 44,77 gram bonzai, 6, 47 gram metamfetamin, 5,87 gram skunk, 23 adet sentetik ecza adlı uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

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