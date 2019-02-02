Samsun’da 14 yaşındaki kız çocuğu tabancayla intihar etti

Samsun’da 14 yaşındaki kız çocuğu tabancayla kendini vurarak intihar etti.

Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesinin Köroğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki S.K. kendini tabancayla sol göğsünden vurdu. Ağır yaralanan S.K. olay yerinde hayatını kaybetti. S.K.’nın geride bıraktığı intihar mektubunda, "Sizi çok seviyorum. Hepiniz hakkınızı helal edin" yazdığı öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. Soruşturma devam ediyor.

