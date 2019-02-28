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Samsun'da 14 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 11:28 | Son Güncelleme

Samsun'da 14 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Samsun'un Canik ilçesinde hakkında kesinleşmiş 14 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, yürüttükleri çalışmada, Belediyeevleri Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda Ordu Ağır Ceza Mahkemesince "çocuğun cinsel istismarı" suçundan kesinleşmiş 14 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Taner Y'yi (40) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi.

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