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Samsun’da 1,5 kilo esrarla yakalanan şahıs serbest

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2019 15:53 | Son Güncelleme

Samsun’da narkotik polisinin uyuşturucu operasyonunda 1,5 kilo esrarla yakalanan bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı ileri sürülen M.Ş.’yi Çatalarmut Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı.

Samsun’da narkotik polisinin uyuşturucu operasyonunda 1,5 kilo esrarla yakalanan bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı ileri sürülen M.Ş.’yi Çatalarmut Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı. M.Ş.’nin üzerinde yapılan aramada 3,18 gram esrar maddesi ele geçirildi. M.Ş.’nin Çatalarmut Mahallesi’ndeki ikametinde yapılan aramada 691 gram, Tekkeköy ilçesi Yaylageriş Mahallesi’ndeki ikametinde de 895,94 gram olmak üzere toplam 1 kilo 590,12 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Polisteki sorgusu tamamlanan M.Ş., "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen M.Ş., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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