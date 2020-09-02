Samsun’da 16 kilo 410 gram bonzai ele geçti: 6 gözaltı

Samsun’da bir araçta yapılan aramada 16 kilo 410 gram bonzai ele geçirilirken, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Ele geçen uyuşturucunun piyasa değerinin 3,5 milyon lira olduğunu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, arz ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada önceki gece Ordu ili istikametinden Samsun’a yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatının yapılacağı bilgisini alarak operasyon başlattı. Narkotik polisi tarafından tespit edilen otomobil Canik ilçesinde ele geçirildi. Aracın bagajında bulunan çantalar içinde yapılan aramada 16 kilo 410 gram bonzai ele geçirildi. Araç sürücüsü ile araçta bulunan toplam 3 kişi gözaltına alındı. Narkotik polisi olayla ilgisi olduğu tespit edilen 3 kişiyi de Ordu’nun Ünye ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 6 kişinin Samsun Emniyet Müdürlüğünde sorguları devam ediyor.

