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Samsun'da 17 ayrı suçtan aranan kadın yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 15:06 | Son Güncelleme

Evlerden hırsızlık yaptığı ve cezaevinden firar ettiği gerekçesiyle aranan, hakkında 17 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan kadın tutuklandı

Samsun'da 17 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan kadın tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, farklı tarihlerde evlerden hırsızlık yaptığı ve cezaevinden firar ettiği gerekçesiyle aranan Hülya Y. (28), İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.

Hakkında 17 ayrı suçtan yakalama kararı ile kesinleşmiş 14 yıl 5 ay hapis ve 5 bin lira para cezası bulunan 3 çocuk annesi Hülya Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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hırsız kadın Samsun

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