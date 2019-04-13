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Samsun’da 17 ilçede 15 kadın muhtar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 10:36 | Son Güncelleme

Samsun Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Öztürk, Samsun’da bin 248 muhtarın 15’inin kadın olduğunu söyledi.Samsun genelindeki 15 kadın muhtarın 10’unun İlkadım’da olduğunu belirten Öztürk, kadın muhtarların aktif olduğunu söyledi.

Samsun’da 17 ilçede 15 kadın muhtar var

Samsun Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Öztürk, Samsun’da bin 248 muhtarın 15’inin kadın olduğunu söyledi.
Samsun genelindeki 15 kadın muhtarın 10’unun İlkadım’da olduğunu belirten Öztürk, kadın muhtarların aktif olduğunu söyledi. Samsun’daki muhtarları en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını ifade eden Öztürk, göreve yeni gelen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’den muhtarların toplanabilecekleri bir yer istedi.
Samsun genelinde toplam bin 248 muhtar olduğunu söyleyen Öztürk, "Samsun’da 17 ilçede 15 bayan muhtarımız var. Kadın muhtarların 2’si Kavak’ta, 3’ü Atakum’da, 10’u İlkadım’da. Samsunlu bayan muhtarlarımız çok aktif. Geçen ay Türkiye’den 120 bayan muhtar Samsunumuzu ziyaret etti. Biz de Samsun’daki muhtarlarımızın hepsini temsil etmeye çalışıyoruz. Ankara’da toplantılara katılıyoruz. Samsunumuzu her platformda en iyi şekilde temsil ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir’e yeni görevi hayırlı olsun. Türkiye’nin çeşitli illerinde muhtarların toplanma yerleri var. Bizim burada böyle bir yere ihtiyacımız var. Başkanımız Mustafa Demir’den böyle bir isteğimiz var. İleri ki günlerde kendisini ziyaret ettiğimizde bu konuyu kendisine ileteceğiz" dedi.

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