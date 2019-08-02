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Samsun’da 1784 endemik bitki türü tespit edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 11:24 | Son Güncelleme

Samsun’da Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter Projesi kapsamında 1784 endemik bitki türü tespit edildi.Doğa Koruma ve Milli Parklar 11.

Samsun’da 1784 endemik bitki türü tespit edildi

Samsun’da Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter Projesi kapsamında 1784 endemik bitki türü tespit edildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Samsun Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Ulusal Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Projesi kapsamında yapılan faaliyetler arasında yer alan Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter Projesi tamamlandı. 11. Bölge Samsun Şube Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre proje kapsamında sağlık, beslenme, endüstriyel, tarım ve hayvancılık amaçlı geleneksel kullanımları içeren verilerin toplanarak kayıt altına alınması ve ekonomiye kazandırılması hedeflendi.
Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter Projesi sonucunda Samsun’da 1784 endemik bitki, 51 memeli canlı, 362 kuş, 29 balık, 12 sürüngen, 9 çift yaşarlılar, 376 tohumlu bitki ve 382 omurgasız hayvan türü tespit edildi.

Samsun’da 1784 endemik bitki türü tespit edildi

Samsun’da 1784 endemik bitki türü tespit edildi

Samsun’da 1784 endemik bitki türü tespit edildi

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