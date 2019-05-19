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Samsun’da 19 Mayıs kutlamasına damga vuran “birlik pozu”

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.05.2019 16:58 | Son Güncelleme

Samsun, 19 Mayıs 1919’un 100.

Samsun, 19 Mayıs 1919’un 100. yılında tarihi bir gün yaşadı. Devletin zirvesinin katıldığı kutlamalara, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhalefet parti liderleri ile verdiği “birlik pozu” damga vurdu.
Samsun, Vali Osman Kaynak’ın tanımladığı gibi ‘bir günlüğüne başkent’ oldu. Sabah saat 07.30’da başlayan törenler gün boyunca devam etti. Törende coşku, devletin zirvesinin katılımı ile doruğa çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve binlerce kişi törende hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tören alanına gelişinde muhalefet liderleri ile tek tek tokalaştı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Valisi Osman Kaymak, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun ardından kürsüye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2011 yılında milletimizin önüne 2023 hedefleriyle çıktık. Cumhuriyet tarihinin en iddialı demokrasi ve kalkınma hedeflerini ifade eden 2023 vizyonu bugüne kadar hep kılavuzumuz oldu. Türkiye’nin özgürlüklerde ve ekonomide geldiği seviye 2023 hedeflerimize adım adım yaklaştığımızı gösteriyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile objektiflerin karşısına geçti. Atatürk ve silah arkadaşlarının bulunduğu yerin önünde çekilen “birlik pozu” törene damga vurdu.

Samsun’da 19 Mayıs kutlamasına damga vuran “birlik pozu”

Samsun’da 19 Mayıs kutlamasına damga vuran “birlik pozu”

Samsun’da 19 Mayıs kutlamasına damga vuran “birlik pozu”

Samsun’da 19 Mayıs kutlamasına damga vuran “birlik pozu”

Samsun’da 19 Mayıs kutlamasına damga vuran “birlik pozu”

Samsun’da 19 Mayıs kutlamasına damga vuran “birlik pozu”

Samsun’da 19 Mayıs kutlamasına damga vuran “birlik pozu”

Samsun’da 19 Mayıs kutlamasına damga vuran “birlik pozu”

Samsun’da 19 Mayıs kutlamasına damga vuran “birlik pozu”

Samsun’da 19 Mayıs kutlamasına damga vuran “birlik pozu”

Samsun’da 19 Mayıs kutlamasına damga vuran “birlik pozu”

Samsun’da 19 Mayıs kutlamasına damga vuran “birlik pozu”

Samsun’da 19 Mayıs kutlamasına damga vuran “birlik pozu”

Samsun’da 19 Mayıs kutlamasına damga vuran “birlik pozu”

Samsun’da 19 Mayıs kutlamasına damga vuran “birlik pozu”

Samsun’da 19 Mayıs kutlamasına damga vuran “birlik pozu”

Samsun’da 19 Mayıs kutlamasına damga vuran “birlik pozu”

Samsun’da 19 Mayıs kutlamasına damga vuran “birlik pozu”

Samsun’da 19 Mayıs kutlamasına damga vuran “birlik pozu”

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