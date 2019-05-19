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Samsun'da 19 Mayıs'ın 100'üncü yıl coşkusu -1

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 11:37 | Son Güncelleme

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesini başlatmak için silah arkadaşıyla birlikte Bandırma Vapuru'yla 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmasının 100'üncü yıl dönümü, kentte görkemli törenlerle kutlanıyor. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarıyla birlikte düzenlenen etkinliklere Samsunlular yoğun ilgi gösterdi.

Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY- Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesini başlatmak için silah arkadaşıyla birlikte Bandırma Vapuru'yla 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmasının 100'üncü yıl dönümü, kentte görkemli törenlerle kutlanıyor. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarıyla birlikte düzenlenen etkinliklere Samsunlular yoğun ilgi gösterdi. Kutlamalarda Atatürk ve silah arkadaşlarını temsilen Tütün İskelesi’nden karaya Türk bayrağı çıkarıldı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesini başlatmak için 18 silah arkadaşıyla birlikte Bandırma Vapuruyla 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gelişinin 100’üncü yıl dönümü düzenlenen programlarla kutlanmaya başlandı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları ilk olarak İlkadım ilçesinde Atatürk Anıtı önünde başladı. Samsun Valisi Osman Kaymak tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı. Ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Samsun'un Bafra ilçesinden 19 Mayıs 1919 yılında Atatürk'ü karşılamak için yürüyerek 2 günde kent merkezine gelen vatandaşları temsilen bir grup genç de Türk bayrağıyla yürüyerek kente geldi. Gençlerin bir günlük yürüyüşlerin ardından geldikleri kentte yanlarında taşıdıkları Türk bayrağı, İstiklal Marşı okunurken göndere çekildi.

'100’ÜNCÜ YILI İFTİHARLA KUTLUYORUZ'

Anıt şeref defterini imzalayan Vali Kaymak, burada yaptığı konuşmasında, "Aziz Atatürk kurtuluşa ve kurtuluşa giden yolda ilk adımın atıldığı Samsun’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100’üncü yılını iftiharla kutluyoruz. Kurtuluş Savaşımızın müjdecisi olan bu adım tarihi boyunca bağımsız yaşamış olan Türk Milleti’nin yine dünya üzerindeki varlığını hür ve bağımsız olarak sürdürmesini sağlamıştır" dedi.

Kutlamalar, Atatürk ve silah arkadaşlarının 100 yıl önce Bandırma Vapuruyla Samsun’a gelişlerinde ilk karaya çıktıkları nokta olan Tütün İskelesi mevkiinde sürdü. Buradaki e kutlamalarda halk oyunu gösterileri gerçekleştirildi. Ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadeleyi başlatmak üzere Samsun’a çıkışını temsilen Türk bayrağı askerler tarafından karaya çıkarılarak deniz subayı tarafından öpülüp gençlere teslim edildi. Gençler de Türk bayrağını öperek teslim aldı. Ay yıldızlı bayrağın Tütün İskelesi’nden karaya çıkarılmasının ardından buradaki program sona erdi. Kutlama etkinlikleri kapsamında denizde de Deniz Kuvvetleri Atatürk Rallisi Yelkenleri de geçiş yaptı.

Bu arada gün boyu çeşitli etkinliklerle sürecek kutlama törenlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile kabine üyeleri de katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tütün İskelesi’nde halka hitap edecek.

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