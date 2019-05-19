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Samsun'da 19 Mayıs'ın 100'üncü yıl coşkusu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 10:23 | Son Güncelleme

YARI MARATONUN FİNALİNE START VERİLDİ Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmak için Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında etkinlikler devam ediyor.

Samsun'da 19 Mayıs'ın 100'üncü yıl coşkusu (2)

YARI MARATONUN FİNALİNE START VERİLDİ
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmak için Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında etkinlikler devam ediyor. Etkinlik kapsamında kentte düzenlenen Uluslararası 19 Mayıs Yarı Maratonu ve Türkiye Kulüpler Yarı Maratonu Finali'ne de start verildi. Tütün İskelesi'nde bir araya gelen yüzlerce sporcu, Samsun Valisi Osman Kaymak'ın tabancayı ateşlemesiyle maratona başladı. Toplamda 21 kilometre koşulacak maratona Türkiye'nin her yerinde sporcu katıldı.

FOTOĞRAFLI

Samsun'da 19 Mayıs'ın 100'üncü yıl coşkusu (2)Samsun'da 19 Mayıs'ın 100'üncü yıl coşkusu (2)Samsun'da 19 Mayıs'ın 100'üncü yıl coşkusu (2)Samsun'da 19 Mayıs'ın 100'üncü yıl coşkusu (2)

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