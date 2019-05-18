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Samsun'da 1919 metrelik Türk bayrağı açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 19:38 | Son Güncelleme

Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla kentte düzenlenen "Gençlik ve Bayrak Yürüyüşü"nde 1919 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla kentte yürüyüş düzenlendi.

Atakum ilçesindeki Çobanlı İskelesi'nden başlayan "Gençlik ve Bayrak Yürüyüşü"ne katılan öğrenciler ve vatandaşlar, etkinlik boyunca çeşitli marşlar seslendirdi.

Atakum Gençlik Merkezi önünde sona eren yürüyüşte katılımcılar, fırtınaya rağmen 1919 metrelik Türk bayrağını açtı. Yürüyüşe, atlı Jandarma ekibi ve astsubay bando takımı da eşlik etti.

Çevredeki vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak yürüyüş yapanlara destek verdi.

Yürüyüşe, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, izciler, öğrenciler ve halk katıldı.

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Atakum Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk Gençlik ve Bayrak Yürüyüşü Samsun

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