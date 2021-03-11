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Samsun’da 1’i ambulans 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 kişi yaralandı

11.03.2021 15:11 | Son Güncelleme:
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Samsun’da 1’i ambulans 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2’si sağlık çalışanı 3 kişi yaralandı.Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Samsun-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi.

Samsun’da 1’i ambulans 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2’si sağlık çalışanı 3 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Samsun-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinan Gülen idaresindeki 52 FJ 017 plakalı ambulans Çorum’a hasta götürüp Ordu’ya geri dönerken, İbrahim Yılmaz yönetimindeki 55 AAR 731 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 55 AAR 731 plakalı otomobil de önünde seyir eden Cemil Köksal’ın kullandığı 55 ADG 716 plakalı hafif ticareti araca çarptı. Bu araç da önünde bulunan Musa Çıkrık idaresindeki 34 KC 8386 plakalı otomobile arkadan vurdu. Söz konusu araçların en arkasında seyreden Metin Dinç idaresindeki 55 AAY 10 plakalı otomobil de ambulansa arkadan çarptı.
5 aracın karıştığı zincirleme kazada, ambulansta bulunan sağlık çalışanları Ayşenur Sarıtaş (33) ve Elif Alacak Ferman (28) ile 55 ADG 716 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Bayram Özdemir (38) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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