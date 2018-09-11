Samsun'da, 2 kardeş maganda kurşunu ile yaralandı

SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da asker uğurlama eğlencesinde tabanca ve tüfeklerle havaya açıldığı sırada koluna saçma isabet eden Özlem K. (20) ile çenesine kurşun isabet eden kardeşi Duygu K., yaralandı.
Olay, Tekkeköy ilçesinin Selyeri Mahallesi'nde dün saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Asker uğurlama eğlencesi sırasında kimliği belirsiz kişiler tarafından tabanca ve tüfekle havaya ateş açıldı. Bu sırada sol koluna saçma isabet eden Özlem K. ile çenesine kurşun isabet eden Duygu K., yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri yapıllan 2 kardeş, taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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