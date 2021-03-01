HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Samsun’da 2 kişi uyuşturucu ticaretinden adliyeye sevk edildi

Samsun’da 2 kişi uyuşturucu ticaretinden adliyeye sevk edildi

01.03.2021 13:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Samsun’da 2 kişi uyuşturucu ticaretinden adliyeye sevk edildi

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 2 kişi adliyeye sevk edildi.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 2 kişi adliyeye sevk edildi.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ’uyuşturucu madde satışı yaptıkları’ bilgisi doğrultusunda F.E. ve M.D.’yi gözaltına aldı. F.E. ile birlikte satışa hazır vaziyette 2 paket halinde 0,95 gram metamfetamin maddesi, 0,10 gram esrar maddesi, 14 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayın devamında şüpheli şahısların birlikte kullandığı adreste yapılan aramada 2 paket halinde 1,5 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet hassas cep terazi elde edildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki sorgusu tamamlanan F.E. ve M.D. bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

Samsun’da 2 kişi uyuşturucu ticaretinden adliyeye sevk edildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa gidecekler bu malzemeleri almadan yola çıkmayın! Kampa gidecekler bu malzemeleri almadan yola çıkmayın!
Sular çekilince ortaya çıktı! Binlerce yıldır oradaSular çekilince ortaya çıktı! Binlerce yıldır orada
Taha suresinin meali ve faziletiTaha suresinin meali ve fazileti

En Çok Okunan Haberler

Eski eşi önünü kesti, sonrası vahşet! Kanlar içinde yere yığıldı

Eski eşi önünü kesti, sonrası vahşet! Kanlar içinde yere yığıldı

Kritik gün geldi! 81 ili ilgilendiren kararlarlar belli oluyor

Kritik gün geldi! 81 ili ilgilendiren kararlarlar belli oluyor

5 ilde normalleşme heyecanı, 25 ilde umutlu bekleyiş

5 ilde normalleşme heyecanı, 25 ilde umutlu bekleyiş

Meteoroloji'den uyarı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Meteoroloji'den uyarı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Kredilerle ilgili önemli düzenleme! Banka kabul etmek zorunda olacak

Kredilerle ilgili önemli düzenleme! Banka kabul etmek zorunda olacak

Nusret'le poz verdi! Süper minisi olay

Nusret'le poz verdi! Süper minisi olay

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ege'nin 'Maldivleri' satışa çıkarıldı! 24 saat geçmeden talip çıktı

Ege'nin 'Maldivleri' satışa çıkarıldı! 24 saat geçmeden talip çıktı

450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

Popüler tatil beldesi 500 gün kapalı kalacak

Popüler tatil beldesi 500 gün kapalı kalacak

Diğer Haberler

Trabzon’da heyecanlandıran keşif! 'Bu kadarını tahmin etmezdim'

Heyecanlandıran keşif! 'Bu kadarını tahmin etmezdim'

Son Dakika: 'Bedava aşı' iddialarının ardından Keymen İlaç'tan koronavirüs aşısı açıklaması

'Bedava aşı' iddialarıyla ilgili firmadan açıklama

İSKİ su kesintisi 1 Mart 2021! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

Sular ne zaman gelecek? 1 Mart İSKİ su kesintisi listesi!

Çiğ köfte 'acılı' diye çalışanı dövmüştü! Savunması 'pes' dedirtti: İstediğimi döverim, istediğime söverim

Çiğ köfte 'acılı' diye çalışanı dövmüştü! Savunması 'pes' dedirtti

Tokkal ailesi vahşetiyle ilgili yeni detay: Katil eve inşaat işçisi kılığında gelmiş

Tokkal ailesi katliamında yeni detay! Cani eve böyle gelmiş

İstanbul'un gizli kalmış yeri: Balık müzesi... 52 yıl önceki balık bile var

Yıllardır İstanbul'da ama bilen çok az: İşte balık müzesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.