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  4. Samsun’da 2 kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Samsun’da 2 kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

01.03.2021 11:10 | Son Güncelleme:
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Samsun’da 2 kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ’uyuşturucu madde satışı yaptıkları’ bilgisi doğrultusunda F.E. ve M.D.’yi gözaltına aldı. F.E. ile birlikte satışa hazır vaziyette 2 paket halinde 0,95 gram metamfetamin maddesi, 0,10 gram esrar maddesi, 14 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayın devamında şüpheli şahısların birlikte kullandığı adreste yapılan aramada 2 paket halinde 1,5 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet hassas cep terazi elde edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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