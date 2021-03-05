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Samsun’da 2 kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

05.03.2021 17:03 | Son Güncelleme:
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Samsun’da 2 kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 kişi narotik polisinin takibi sonucu gözaltına alındı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 kişi narotik polisinin takibi sonucu gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen V.S.’yi (39) 10,64 gram metamfetamin maddesi ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan O.İ.’den (34) uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 295 lira para ele geçirildi. Narkotik polisi tarafından sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.İ. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilirken, V.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun’da 2 kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

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