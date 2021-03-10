HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Samsun’da 2 kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltında

Samsun’da 2 kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltında

10.03.2021 10:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Samsun’da 2 kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltında

Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan 2 kişi narkotik polisi tarafından gözaltına alındı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan 2 kişi narkotik polisi tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, müşterek hareket ederek uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen M.B. ve B.Y.’yi takibe aldı. Narkotik polisi söz konusu şahıslardan 6 paket halinde 135,13 gram esrar maddesi, uyuşturucu madde paketlemek için kullanıldığı değerlendirilen 88 adet şeffaf kilitli poşet ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 90 TL para ele geçirdi. M.B. ve B.Y. "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Normalleşme döneminde korkulan oldu: Hepsi artışa geçti Normalleşme döneminde korkulan oldu: Hepsi artışa geçti
Meteoroloji iki ili uyardı: Çamur yağacak!Meteoroloji iki ili uyardı: Çamur yağacak!
Ayetel Kursi'nin Türkçe anlamı ve önemiAyetel Kursi'nin Türkçe anlamı ve önemi

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Diğer Haberler

Meteoroloji Şanlıurfa ve Mardin'i uyardı: Çamur yağacak

Meteoroloji iki ili uyardı: Çamur yağacak!

İple boğularak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı! Katil zanlısından pişkin ifade: 'Sonra gel anlatırım!'

İple boğularak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı! Katil zanlısından pişkin ifade: 'Sonra gel anlatırım!'

Çamur mu yağacak? Çamur yağması iyi mi kötü mü? Meteoroloji uyardı

Çamur mu yağacak? Çamur yağması iyi mi kötü mü?

Sosyal medyadan 200 TL’lik mont sipariş verdiler, kutudan çıkan şoke etti

İnternetten mont siparişi verdi, kutudan çıkan şoke etti

Ağlatan kandil mesajları | Miraç kandili mesajları resimli sözlerle kutlanıyor

İşte en özel kandil mesajları

Miraç nedir? Miraç kandilinin faziletleri çok büyük

Miraç kandilinin faziletleri çok büyük

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.