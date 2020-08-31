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Samsun’da 2 kişinin öldürüldüğü silahlı çatışmanın görüntüleri dehşete düşürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 11:17 | Son Güncelleme

Samsun’da bir çay ocağı önünde yaşanan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2’si ağır 3 kişinin de yaralandığı silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı.

Samsun’da bir çay ocağı önünde yaşanan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2’si ağır 3 kişinin de yaralandığı silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilen görüntüler dehşete düşürdü.
Olay, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi Karadeniz Caddesi’nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada İhsan Çetin (53), Cengiz Üner (42), Mustafa Ç. (45), Ali Osman A. (34) ve İhsan Ç. (37) yaralandı. Yaralılar, 112’ye ait ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. İhsan Çetin kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Cengiz Üner ise Gazi Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Mustafa Ç. ve Ali Osman A.’nın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ederken çatışma anına ilişkin ortaya görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler çatışmadaki cinayet anlarını saniye saniye yansıttı.

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