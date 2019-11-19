HABER

Samsun’da 2 kişinin yaralandığı kanlı hesaplaşmaya 3 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 17:49 | Son Güncelleme

Samsun’un Alaçam ilçesinde iki taraf arasında çıkan tartışma sonunda 2 kişi silahla yaralanırken olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Samsun’un Alaçam ilçesinde iki taraf arasında çıkan tartışma sonunda 2 kişi silahla yaralanırken olayla ilgili 3 kişi tutuklandı. Olayda 4 ruhsatsız silah ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, geçen Cumartesi günü adliye önünde karşılaşan Uğur E. (43) ile İskender B. arasında çıkan tartışmanın üzerine Uğur. E.(43) belinden çıkardığı silahla İskender B.’ye ateş ederek bacağından yaraladı. Yaralanan İskender B., 112 acil servis ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri Uğur E.’yi silahıyla birlikte gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği Alaçam Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Cezaevine gönderildi.
Olayın ardından Pazar gecesi tutuklanan Uğur E.’nin ağabeyi Hasan E. (54), Çeşme Mahallesi’nde İskender B.’ye ait birahaneye giderek iş yerinin içerisinde rast gele silahla ateş ederek tehditler savurdu. İş yeri çalışanlarının karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada bacağına isabet eden kurşunla Hasan E. isimli şahıs yaralandı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili bir gün önce ayağından silahla yaralanan iş yeri sahibi İskender B. ve iş yerinde silahlı çatışmaya girdiği iddia edilen iş yeri çalışanı Kemal D.’yi (46) olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına aldı. Çıkan çatışma yaralanan Hasan E. polis ekiplerince çağrılan ambulansla Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesine sevk edildi. Çıkan çatışmada Hasan E.’yi bacağından vurduğu iddia edilen İbrahim T. (34) olay yerinden kaçtı.

Polisin dikkatinden kaçmadı, sokak köpeği havlayarak kaçan şüpheliyi ele verdi
Olay yerinden kaçan İbrahim T.’yi yakalamak için çevrede arama yapan polis ekipleri metruk bir binanın önünde sürekli havlayan köpekten şüphelendi. Bunun üzerine metruk binada arama yapan polis ekipleri olay sonrası kaçan şüpheli İbrahim T.’yi silahıyla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltındaki şahıslar, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Alaçam Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen İbrahim T. ve Kemal D., mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. İş yeri sahibi İskender B.’ye elektronik kelepçe takılarak ev hapsi cezası verildi.

PARTNER Vücudunuzun bu 7 noktasında ben varsa... Vücudunuzun bu 7 noktasında ben varsa...
ABD’nin Adana Konsolosluğunda skandal kutlamaABD’nin Adana Konsolosluğunda skandal kutlama
Azez'e havan ve roketli saldırı: 1 ölü, 14 yaralıAzez'e havan ve roketli saldırı: 1 ölü, 14 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Kılıçdaroğlu 'satıldı' dedi, Erdoğan'dan yanıt geldi

Kılıçdaroğlu 'satıldı' dedi, Erdoğan'dan yanıt geldi

İstanbul'a yeni metrobüsler! İBB Başkanı İmamoğlu test etti

İstanbul'a yeni metrobüsler! İBB Başkanı İmamoğlu test etti

Türkiye'den ABD'ye sert tepki!

Türkiye'den ABD'ye sert tepki!

Kamuya binlerce eleman alınacak

Kamuya binlerce eleman alınacak

Erdoğan'ın ardından Bahçeli'den EYT açıklaması

Erdoğan'ın ardından Bahçeli'den EYT açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD’nin Adana Konsolosluğunda skandal kutlama

ABD’nin Adana Konsolosluğunda skandal kutlama

Bakan Yardımcısı'ndan 'Dipsiz göl' açıklaması! 'Çevre felaketi'

Bakan Yardımcısı'ndan 'Dipsiz göl' açıklaması! 'Çevre felaketi'

Astsubay eğitim dalışında kayboldu!

Astsubay eğitim dalışında kayboldu!

Kılıçdaroğlu: 'Bay Kemal' olmak kolay değildir

Kılıçdaroğlu: 'Bay Kemal' olmak kolay değildir

Esenyurt’ta genç milli boksörün şok ölümü

Genç milli boksörün şok ölümü! Yıkıldılar

İstanbul'da korku dolu anlar! Kimse ne olduğunu anlayamadı

İstanbul'da korku dolu anlar! Kimse ne olduğunu anlayamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.