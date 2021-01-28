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Samsun’da 2 kişiye uyuşturucu ticaretinden gözaltı

28.01.2021 13:12 | Son Güncelleme:
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Samsun’da narkotik polisinin takibi sonucu uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da narkotik polisinin takibi sonucu uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı oldukları şahıslara müşterek uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen K.T. ve M.U.K.’yi yakalayarak gözaltına aldı. M.U.K.’den 2 paket halinde toplam 25,03 gram bonzai ele geçirildi. Olayın devamında K.T.’nin ikamet adresinde yapılan aramada, 6 paket halinde toplam 140,5 gram bonzai, 1 adet bonzai maddesi katkılı sigara, 3 kapsül sentetik ecza, 25 adet 7,65 mm çapında tabanca mermisi ve uyuşturucu madde satışında kullanıldığı değerlendirilen 21 adet kilitli poşet ele geçirildi.
Polisteki sorgusu tamamlanan M.T. ve M.U.K. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

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