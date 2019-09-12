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Samsun’da 2 kişiyi tabancayla yaralayan zanlı adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 13:51 | Son Güncelleme

Samsun’da kız meselesi iddiasıyla 2 kişiyi sokak ortasında tabancayla vurarak yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Barış Bulvarı’nda dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi.

Samsun’da 2 kişiyi tabancayla yaralayan zanlı adliyede

Samsun’da kız meselesi iddiasıyla 2 kişiyi sokak ortasında tabancayla vurarak yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Barış Bulvarı’nda dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız meselesi yüzünden meydana gelen husumetten dolayı silahlı saldırıya uğrayan F.D. (24) ve S.A. (23) bacaklarından yaralandı. Silahlı saldırıyı düzenleyen T.S. (24) ise olay yerinden geçmekte olan polis ekibi tarafından kaçamadan suçta kullandığı 9 mm çaplı ruhsatsız tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Yaralanan 2 kişi 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edilen T.S, Samsun Adliyesine sevk edildi.

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