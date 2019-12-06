HABER

Samsun’da 2 rütbeli asker FETÖ’den gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 10:38 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun’da 2 rütbeli asker gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmaları kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığında 30’u aktif görevde 47 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi.

Samsun’da 2 rütbeli asker FETÖ’den gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun’da 2 rütbeli asker gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmaları kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığında 30’u aktif görevde 47 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara merkezli 21 ilde gerçekleştirilen operasyonda Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun’da görev yapan muvazzaf 2 rütbeli askeri gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 asker Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık raporlarının alınmasının ardından Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Askerlerin Ankara’da yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında talimat sonucu gözaltına alındıkları öğrenildi.

Samsun’da 2 rütbeli asker FETÖ’den gözaltına alındı

PARTNERŞahan Gökbakar eşinin desteğiyle bir yılda 35 kilo verdiŞahan Gökbakar eşinin desteğiyle bir yılda 35 kilo verdi
Tunceli'de bulunmuştu! Tedaviye alındıTunceli'de bulunmuştu! Tedaviye alındı
(Özel) Köy öğrencisinin makam aracına binme hayalini kaymakam gerçekleştirdi(Özel) Köy öğrencisinin makam aracına binme hayalini kaymakam gerçekleştirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Tarlasında buldu! Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor

Tarlasında buldu! Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor

Beşiktaş'ta korkunç olay! Cansız bedeni bulundu

Beşiktaş'ta korkunç olay! Cansız bedeni bulundu

Kanal D'den Azize dizisi için flaş karar!

Kanal D'den Azize dizisi için flaş karar!

Güngören Belediyesi'nde skandal ceza! 'İstifası alındı'

Güngören Belediyesi'nde skandal ceza! 'İstifası alındı'

3 belediye başkanı gözaltına alındı!

3 belediye başkanı gözaltına alındı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Ağrı'da sıcak çatışma

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Ağrı'da sıcak çatışma

Tunceli'de bulunan kara akbabaya tedavi 

Tunceli'de bulunmuştu! Tedaviye alındı

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'la ilgili yeni gelişme

Ceren Özdemir'in katiliyle ilgili flaş gelişme!

MSB duyurdu: 3 PKK’lı terörist daha Silopi’de teslim oldu

MSB duyurdu: 3 PKK’lı terörist daha Silopi’de teslim oldu

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Son dakika: FETÖ'nün Kara Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına operasyon: 47 gözaltı

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına operasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.