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Samsun’da 2 uyuşturucu taciri yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2019 15:06 | Son Güncelleme

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi polisin takibi sonucu yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi’nde uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilen C.G.

Samsun’da 2 uyuşturucu taciri yakalandı

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi polisin takibi sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi’nde uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilen C.G. ve A.B.’yi bir aracın içinde yakalayarak gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada 2 adet ecstasy hap, 59 adet uyuşturucu etkisi doğuran sentetik hap ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 415 TL ele geçirildi. A.B.‘nin Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki ikametinde yapılan aramada ise 6,21 gram esrar maddesi ve 486 adet uyuşturucu etkisi doğuran sentetik ecza hap bulundu. Zanlılar "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.B. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, C.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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