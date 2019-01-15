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Samsun'da 24 bin kilogram hamsiye el konuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 16:04 | Son Güncelleme

Küçük olarak avlandığı belirlenen 24 bin kilogram hamsiye el koyan görevliler, tekne sahiplerine 14 biner lira para cezası verdi

Samsun'un Terme ilçesi açıklarında avlanan ve boy yasağına uymayan 2 balıkçı teknesinde bulunan 24 bin kilogram hamsiye el konulduğu bildirildi.

Bir ihbarı değerlendiren Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Terme ilçesi açıklarında avlanan iki balıkçı teknesinde denetim yaptı.

Küçük olarak avlandığı belirlenen 24 bin kilogram hamsiye el koyan görevliler, tekne sahiplerine 14 biner lira idari para cezası uyguladı, teknelerin de 1 ay avda kullanılmasını yasakladı.

Yaklaşık 360 bin lira değerindeki hamsi, Milli Emlak Müdürlüğüne teslim edildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Nail Kırmacı, Karadeniz'de avlanan balıkçılara yönelik denetimlerin devam edeceğini belirterek, balıkçıları yasaklara uymaları konusunda uyardı.

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balıkçı boy yasağı Hamsi Samsun

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