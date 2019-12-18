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Samsun’da 3 aracın karıştığı kazadaki yaralıların isimleri belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 19:36 | Son Güncelleme

Samsun’da öğrenci servisinin de aralarında bulunduğu 3 aracın karıştığı kazada 1 öğrenci hayatını kaybederken, 1’i ağır 11 öğrenci yaralandı.

Samsun’da 3 aracın karıştığı kazadaki yaralıların isimleri belli oldu

Samsun’da öğrenci servisinin de aralarında bulunduğu 3 aracın karıştığı kazada 1 öğrenci hayatını kaybederken, 1’i ağır 11 öğrenci yaralandı. Kazada yaralanan öğrencilerin isimleri belli oldu.
Kaza, Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkisi Samsun-Ordu karayolu 31. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmet B. idaresindeki 55 SE 808 plakalı otomobil ile seyir ederken Samsun’dan aldığı lise öğrencilerini Çarşamba ilçesine götüren Dursun P. idaresindeki 55 C 6076 plakalı servis minibüse arka sağ kısmından çarptı. Bu sırada çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs yoldan çıkarak refüjden karşı şeride geçip devrildiği sırada Mustafa G.’nin kullandığı 55 LS 221 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası adeta can pazarı yaşandı. Kazada Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi 9. sınıf öğrencisi Batuhan Yılmaz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Aslı Çatalsakal (16), Emir Kaan Bölükbaşı (16), Nesrin Yenice (16), Sude Nezor (16), Osman Can Bülbül (16), Rabia Kılıçarslan (18), Erkut Şenyer, Mustafa Gülaçtı, Ebrar Makas, Yunus Emre Şen ve Işıl Çörtük yaralandılar. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar. Yaralılardan, Işıl Çörtük’ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun’da 3 aracın karıştığı kazadaki yaralıların isimleri belli oldu

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