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  4. Samsun’da 3 bin 328 uyuşturucu hap ele geçirildi

Samsun’da 3 bin 328 uyuşturucu hap ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 10:22 | Son Güncelleme

Samsun’da 3 bin 328 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.Olay, İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da 3 bin 328 uyuşturucu hap ele geçirildi

Samsun’da 3 bin 328 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkkadım ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisini aldıkları E.A. ve C.A.’yı bir otomobilde yakaladı. Araçta yapılan aramada 72 adet ecstasy hap ele geçirildi. E.A.’nın ikametinde yapılan aramada da 3 bin 256 adet ecstasy hap ve 36,72 gram ecstasy hap tozu elde edildi. Olayla ilgili 2 kişi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.
Soruşturma devam ediyor.

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