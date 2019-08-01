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Samsun’da 3 çocuk yüzerken boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 00:43 | Son Güncelleme

Samsun’da serinlemek için dereye giren amca oğlu 3 çocuk boğularak hayatlarını kaybetti.Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesinin Altınkaya Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da 3 çocuk yüzerken boğuldu

Samsun’da serinlemek için dereye giren amca oğlu 3 çocuk boğularak hayatlarını kaybetti.

Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesinin Altınkaya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Besler (14), Giray Besler (16) ve Turan Besler (17) adlı amca çocukları birlikte saat 10.00 sıralarında serinlemek için suya girmek üzere Kirazlık Deresi’ne gitti. Suya giren çocuklar en son saat 18.00 sıralarında göründü. Akşam çocukların eve gelmemesi üzerine aileleri Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine kayıp başvurusu yaptı. Çocukların derede suya girdiğini görenler durum aileleri ve jandarmaya bildirildi. Olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliği ekipleri, AFAD ekipleri ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Yapılan aramada önce çocukların kıyafetleri ve telefonları bulundu. Kıyafetlerin bulunduğu yere yakın alanda su içinde yapılan aramada saat 21.00 sıralarında amca oğlu olan 3 çocuğun cesedi bulundu. Çocukların cesetleri otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun’da 3 çocuk yüzerken boğuldu

Samsun’da 3 çocuk yüzerken boğuldu

Samsun’da 3 çocuk yüzerken boğuldu

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