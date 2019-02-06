Samsun’da 3 DEAŞ şüphelisi serbest

Samsun’da terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Canik ve İlkadım ilçelerinde terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenledikleri operasyonda Iraklı uyruklu S.J.M.M. ve I.A.M.A. ile Suriyeli uyruklu A.A.’yı gözaltına aldı.
TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 3 DEAŞ şüphelisi, savcının talimatıyla serbest bırakıldı.
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