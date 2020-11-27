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  4. Samsun’da 3 kamyonun karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı

Samsun’da 3 kamyonun karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı

27.11.2020 16:09 | Son Güncelleme:
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Samsun’da 3 kamyonun karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı

Samsun’da 3 kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, Samsun’un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi viyadük üstünde meydana geldi.

Samsun’da 3 kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun’un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi viyadük üstünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Tekin idaresindeki 41 PJ 045 plakalı kamyon, İlhan Arslan yönetimindeki 34 CZL 443 plakalı kamyon ve Cüneyt Kurşuncu idarisindeki 55 VH 089 plakalı kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında araç sürücüsü İlhan Arslan ile 41 plakalı kamyonda yolcu olarak bulunan Hüseyin Bak yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Zincirleme kazanın bir otomobilin yolda durması sonucu meydana geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun’da 3 kamyonun karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı

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